Ação conjunta contou com a participação efetiva da Polícia Militar; responsável pelo evento foi levado para delegacia para prestar esclarecimentos

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), em parceria com a Polícia Militar, encerrou na tarde deste domingo, dia 16, uma festa rave clandestina em um sítio, no bairro Açude I, após denúncias de aglomeração através do Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública). De acordo com o comandante da GMVR, João Batista dos Reis, a corporação e a PM compareceram ao endereço e constataram a aglomeração de jovens no espaço, que não tinha permissão para realização de eventos e descumpria as medidas de prevenção à Covid-19.

“A Prefeitura de Volta Redonda tem se empenhado na abertura de leitos, melhoria nos atendimentos aos casos suspeitos e confirmados da Covid-19. A gente pede às pessoas que não façam aglomerações e que não realizem eventos clandestinos, mas algumas estão brincando com a vida. Nós vamos atuar no rigor da lei”, disse o comandante.

O responsável pelo evento foi autuado e levado para prestar esclarecimentos na 93ª DP (Volta Redonda). As pessoas que estavam no local foram dispersadas com o encerramento da festa.