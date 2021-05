Jovem é preso com drogas após tentar fugir da PM em Volta Redonda

Um jovem, de 22 anos, foi preso na tarde deste domingo (16) por suspeita de tráfico de drogas em Volta Redonda. A ação aconteceu na casa do rapaz, na Avenida Júlio Caruso, no bairro Belmonte.

Os policiais, ao chegarem no local, chamaram pelo suspeito, que tentou correr para a casa do vizinho pelos fundos da residência, mas foi capturado por um dos agentes quando já estava na rua de trás. Dentro do imóvel, foram apreendidos 46 pedaços de maconha prensada, 79 pinos de cocaína, três rádios comunicadores, duas bases e um colete balístico. (Foto: Polícia Militar)