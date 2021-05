Morre aos 41 anos Bruno Covas, prefeito de São Paulo

Morreu na manhã deste domingo (16), o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), aos 41 anos. Ele estava internado desde o dia 2 de maio, no Hospital Sírio-Libanês, no Centro da capital paulista, tratando um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado.

Na sexta-feira (14), a equipe médica responsável pelo tratamento de Covas informou que o seu quadro de saúde havia se agravado e se tornado “irreversível”. Um padre chegou a fazer a unção dos enfermos, um sacramento católico. Representantes de diversas religiões participaram do ato ecumênico na porta do hospital, na noite de sábado (15), que durou 30 minutos e terminou com a oração “Pai Nosso”. Nas últimas horas de vida, o prefeito recebeu sedativos e analgésicos para não sentir dores.

Covas deixa o filho Tomás, de 15 anos. Ele é o primeiro prefeito da cidade de São Paulo a morrer durante o mandato. O vice-prefeito, Ricardo Nunes, que hoje é o prefeito em exercício, assume o cargo em definitivo.