Smac abrirá nova turma para o curso ‘Capacitar Hotelaria e Serviços’

Destinado aos adolescentes a partir de 16 anos atendidos nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), o curso Capacitar Hotelaria e Serviços prepara a qualificação de mais uma turma. As aulas terão início em junho, totalizando 220 horas de formação em seis meses. Serão disponibilizadas 58 vagas.

O Capacitar Hotelaria e Serviços, realizado pela Fundação CSN no Hotel-Escola Bela Vista, funciona através de uma parceria com a prefeitura de Volta Redonda. O objetivo é oferecer habilitação completa em diversas áreas de hotelaria e serviços, incluindo recepção, cozinha, eventos, garçom, bar e atendimento ao cliente. O curso cria e desenvolve condições para inserção, reinserção e permanência de jovens no mercado de trabalho.

O secretário Municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressalta que essa retomada da parceria com a Fundação CSN é muito importante para o município.

“A retomada dessa parceria é um importante passo para a assistência dos adolescentes da nossa cidade que serão capacitados para a conquista de um futuro emprego. Os alunos que se interessarem por esse caminho de hotelaria poderão ocupar vários cargos dentro de um hotel, ou até mesmo trabalhar de forma autônoma como barman em casas noturnas”.

Durante o curso, os alunos receberão alimentação e uniforme. As aulas acontecem no contraturno do ensino regular.

Garoto Cidadão

Outro projeto realizado através da parceria com a Fundação CSN é o Garoto Cidadão, que envolve atividades culturais, sociais e esportivas. A Smac está negociando junto a Fundação CSN a possibilidade do retorno das aulas presenciais, na sede da Fundação CSN, na Cicuta, seguindo todos os protocolos de combate à Covid-19. Atualmente as aulas estão acontecendo de forma online.