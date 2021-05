A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, informa que está suspendendo temporariamente a aplicação da primeira dose do imunobiológico AstraZeneca.

A paralisação temporária segue o que preconiza as orientações no uso das doses e visa garantir a continuidade na aplicação da segunda dose.

A prefeitura segue aplicando as doses complementares e aguarda novas orientações do Estado, assim como a chegada dos próximos lotes de vacina para retomar a aplicação da primeira dose.