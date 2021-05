O prefeito Ednardo Barbosa, recebeu na tarde desta segunda-feira, 17, em seu gabinete, o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro. Na oportunidade o prefeito e secretário assinaram um termo de cooperação técnica para construção da área de lazer no bairro Cruzeiro II. Acompanharam a assinatura do documento o vereador, líder de governo, Mário Arthur, além dos secretários de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, Carlos Henrique Souza, Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa e Urbanismo, Habitação e Regularização Fundiária, André Lemos e o secretário de Governo, Estanislau José Corrêa.

“Recebi o secretário que veio ratificar todo o compromisso que já vem exercendo com a nossa cidade. Acabamos de assinar um termo de cooperação que dará seguimento a construção de uma área de lazer no Cruzeiro II, próximo ao antigo ‘arvrão’, como é conhecido popularmente na nossa cidade. Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento ao governador Cláudio Castro, em especial ao nosso parceiro Bruno Kazuhiro, pelo compromisso que vem mantendo com a nossa cidade”, disse, Ednardo.

Nesta segunda-feira, o secretário e sua equipe estiveram em diversos municípios do Sul Fluminense visitando prefeitos e entendendo demandas habitacionais, urbanísticas e também tratando do programa ‘Viver Melhor’ do governo do Estado.

“Por determinação do governador Cláudio Castro, o programa está levando mais infraestrutura para os municípios do interior. Em Pinheiral, a pedido do prefeito Ednardo, já havia um processo muito bem adiantado de construção da praça com quadra de esporte, área de lazer, área de convivência para os idosos e crianças, no bairro Cruzeiro II. Eu trouxe hoje a documentação para a gente assinar um termo de cooperação técnica onde a prefeitura de Pinheiral e o Estado do Rio de Janeiro se comprometem com a realização dessa obra, agora de maneira formal. O prefeito, desde o ano passado, já entregou toda a documentação, a prefeitura fez o dever de casa, a nossa secretaria fez projeto, orçamento e estamos chegando perto de publicar a licitação. Nós assinamos esse documento formalizando o entendimento entre a prefeitura e o governo do estado para que esta obra possa caminhar. Fico muito feliz de trazer esta boa notícia para Pinheiral”, explicou.

Na ocasião o secretário e prefeito puderam debater a questão habitacional do município, acerca do projeto da construção das casas populares o asfaltamento da área industrial, que serão viabilizados com aporte financeiro da secretaria, além do fornecimento de energia elétrica para as casas do bairro Parque Maíra. Este último o secretário se comprometeu em ligar pessoalmente para a Light para cobrar o serviço de ligação da energia elétrica, um pedido que, segundo Kazuhiro, já foi feito à empresa em outra ocasião.