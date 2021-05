Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia, comandada pelo delegado Edézio Ramos, foram nesta segunda-feira, até a Avenida Francisco Antônio Francisco no bairro Açude III, em Volta Redonda, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, contra um homem acusado de ter assassinado Washington Luiz Gonçalves de Oliveira, de 27 anos, ocorrido no bairro no dia 23 de março deste ano.

Segundo o delegado Edézio Ramos, o crime teria sido motivado porque os dois seriam membros de facções diferentes. O suspeito não foi encontrado, sendo considerado foragido. No local, os agentes depararam com um jovem, de 22 anos, que disse que trabalhava como “vapor” do tráfico.

Confessou também que a carga de drogas e as armas estavam sob sua responsabilidade em um morro, atrás de sua residência. Com o suspeito foram apreendidas duas pistolas com carregadores e dois rádios de comunicação e 34 tabletes de maconha,

Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda e vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de marca de fogo de uso permitido.