Policiais militares prenderam no domingo, um jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas, no bairro Piteiras, em Barra Mansa, Com o suspeito foram encontrados quatro pinos de cocaína, 18 pinos de cocaína, um revólver calibre 38 (com cinco munições) e R$20.

O suspeito foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.