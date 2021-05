Policiais militares estavam em patrulhamento quanto tiveram a atenção voltada para uma moto CG Sport parada num local ermo e fora das normas de trânsito na Rua Atanalpa de Oliveira Martins, no bairro Abelhas, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e verificaram que o veículo estava sem a placa e com pouca transparência para identificar os números do chassi. Foi feito contato com o inspetor na delegacia de Polícia de Barra Mans, onde ficou comprovado que se tratava de um veículo furtado. O registro foi feito na delegacia de recuperação da motocicleta.