Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) por volta das 17 horas de domingo, quando tiveram a atenção voltada para um veículo Jeep/Compass com placa de São Paulo (SP), estacionado no pátio de um posto de combustível, no km 237, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

O condutor estava dentro do veículo em atitude suspeita. A PRF fez a abordagem e durante verificação da documentação e motivo da viagem, o jovem, de 25 anos, apresentou nervosismo e inconsistências nas respostas.

O suspeito foi levado para o posto da PRF, no bairro Caiçara, para uma revista minuciosa. Durante revista foram encontrados escondidos dentro do pneu sobressalente (estepe) vários tabletes de pasta base de cocaína num total de sete quilos e novecentos e trinta gramas.

O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a ocorrência encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí.