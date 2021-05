Vacinação segue nesta segunda-feira no Parque da Cidade

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta segunda-feira (17), mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. Dessa vez, será aplicada a segunda dose da vacina AstraZeneca em pessoas agendadas para esta data e a segunda dose da Coronavac em mulheres de 64 anos. É importante que esse público confira no cartão de vacina que tipo de imunobiológico foi administrado na primeira etapa.

A ação acontecerá no Parque da Cidade de 8h às 16h e será dividida em dois horários e grupos. Nascidos de janeiro a junho,vacinam das 08h às 12h, e julho a dezembro, de 12h às 16h.

O atendimento para os pedestres será realizado na “Tenda da Vacina”. Para aqueles que possuem veículo, o serviço continuará em sistema drive-thru. O acesso ao local deve ser feito pelo portão central do Parque da Cidade, na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro.

Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

SERVIÇO

Dia: 17/05/2021

Horário: 08h às 16h

Local: Parque da Cidade – Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, Centro, Barra Mansa.