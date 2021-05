Um acidente ocorrido no início da noite desta terça-feira, deixou o condutor e uma jovem que estava na garupa da moto com ferimentos, na altura do bairro Santa Rita, no bairro Bracuhy, em Angra dos Reis.

O casal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital da Japuíba, em Angra dos Reis.