Polícia Militar apreende carregador de arma e munições em Quatis

Policiais militares receberam informações no início da tarde de segunda-feira, por volta das 12h55min, sobre um suspeito, de 22 anos, que estaria com uma arma em sua residência, na Travessa A, no Alto da Coresmeira, em Quatis.

Os agentes foram até a residência do suspeito que não foi encontrado, mas foram recebidos pela mãe e outra mulher. No local os policiais foram informados pela mãe do suspeito que o filho estaria sendo ameaçado de morte por desavença com o tráfico de drogas.

Após revista no imóvel, com autorização da proprietária, os agentes apreenderam um carregador de pistola calibre 380 com 11 munições do mesmo calibre. As duas testemunhas foram levadas junto com o material apreendido para a Delegacia de Polícia de Porto Real, onde foi feito o registro da ocorrência. O suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.