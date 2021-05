Polícia Militar apreende menor e drogas em Barra do Piraí

Policiais militares estavam em patrulhamento no final de semana quando receberam uma informação sobre dois suspeitos que estariam armados praticando o tráfico de drogas, na Rua Laurentina Almeida, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Ao chegar ao local, um dos suspeitos correu para uma área de mata ao perceber a presença da viatura policial. O imóvel foi cercado e dois menores, de 17 anos, foram abordados. Após minuciosa revista na casa, os agentes apreenderam um rádio Baofeng, dois invólucros contendo maconha e um celular da marca Motorola.

Os dois foram conduzidos, junto com as drogas, para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Os dois foram ouvidos e liberados em seguida. Eles foram autuados por fato análogo ao tráfico de drogas.