Ação visa informar a importância de manter o ambiente profissional e responsável

Nesta terça-feira, 18, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), realizou uma palestra que visa conscientizar seus funcionários a respeito da problemática do assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. A ação aconteceu no auditório da Estação de Tratamento de Água (ETA) Nova, localizada na Várzea do Quartel.

Segundo a coordenadora jurídica do Saae-BM, Emanuelle Souza, a ação teve como propósito reafirmar a importância de manter o ambiente de trabalho um local seguro e profissional. “Nós pegamos o mês de maio e iniciamos esse ciclo de palestra de conscientização sobre assédio moral e sexual no trabalho, para que a gente conscientize os nossos funcionários para que isso não aconteça na nossa empresa”.

A palestra foi ministrada pela advogada Flávia Werneck, membro da Comissão da OAB Mulher da 4ª subseção OAB RJ e também presidente da Comissão de Combate e Enfrentamento da Violência Contra a Mulher. “Hoje vim ao Saae para atender a este convite e poder falar sobre a temática do assédio, seja ele moral ou sexual, no ambiente de trabalho”, explicou a palestrante.

O gerente de controle interno da autarquia, Vinicius Louzada, informou seu posicionamento sobre o assunto. “Acho que é muito importante conscientizar a todos sobre o assédio sexual e moral, que é uma coisa que é vivenciada por muitos”.

Pablo Lorran, funcionário da autarquia, informou que o debate foi muito esclarecedor. “Eu gostei muito da palestra, pois informa bastante a respeito do nosso cotidiano no trabalho, em especial em um ambiente onde grande parte dos funcionários e gerentes são homens”. Fotos: Chico de Assis