Santa Casa apresenta projeto de melhoria para a equipe de enfermagem

A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa apresentou mais uma novidade para a equipe interna da instituição, na manhã desta terça-feira, dia 18. Dessa vez, o setor de enfermagem é o principal beneficiado com um projeto desenvolvido pela atual gestão. Trata-se de uma nova área de repouso para os colaboradores, além de espaços destinados à rotina e convivência, como, por exemplo, a sala de refeição.

Os profissionais de enfermagem também contarão com vestiários e banheiros separados, destinados para homens e mulheres. Todas as áreas seguem as normas vigentes, com layout moderno e aconchegante. As inovações visam proporcionar melhores condições de trabalho, por meio de um local adequado para os intervalos durante as jornadas diurnas e nos plantões noturnos.

Para anunciar o projeto, que começará a ser executado na próxima semana, a provedoria e diretoria executiva da Santa Casa escolheu o mês em que se comemora o Dia Mundial da Enfermagem. O hospital conta hoje com mais de 450 profissionais de enfermagem, que têm dedicado suas vidas ao cuidado com a saúde de todos.

Pronunciamentos

“É um privilégio muito grande poder ver a preocupação da atual gestão com a equipe de enfermagem, que é a maior equipe de colaboradores da instituição. E que desenvolve um trabalho tão importante, ainda mais no momento em que estamos vivendo. Isso é sinônimo de valorização”, comemorou a gerente de Enfermagem, Rosimere Herdy.

Além de proporcionar mais acolhimento e humanização, essa obra renova as forças da equipe para continuar trabalhando com coragem e determinação. Segundo Rosimere, outra melhoria que tem feito a diferença no desenvolvimento e valorização da categoria é o aumento do número de colaboradores. “A atual gestão tem trabalhado incansavelmente na busca por oferecer melhores condições de trabalho e, principalmente, atendimento para os pacientes”, disse.

O provedor, Dr. Getúlio José Pereira, também destacou a importância dos esforços da atual gestão e de todos da enfermagem para levar o melhor cuidado possível aos pacientes. “Essa atual gestão tem valorizado grandemente a humanização do atendimento. E essa humanização passa, sem dúvida alguma, pela equipe de enfermagem. Ela é quem faz acontecer. Sem eles, o conceito de humanização não existe”, avaliou.

Quem também se pronunciou em relação à novidade que está para acontecer foi o Dr. Bernardo Calvano, vice provedor médico, que trabalha há mais de 35 anos na Santa Casa. “Realmente, estamos vivendo novos tempos. A atual gestão está fazendo com que o hospital se adeque às modernidades e, principalmente, ao que a população necessita. Com isso, estamos conseguindo integrar a equipe, dando mais dignidade e bem-estar para eles poderem trabalhar”, ressaltou.

Já o diretor executivo, Fernando Moreira, salientou que o comprometimento físico e emocional dos envolvidos nos plantões justifica a relevância do investimento no bem-estar da equipe de enfermagem. Pois são os enfermeiros e técnicos de enfermagem que ficam diuturnamente junto ao paciente.

“Todas as áreas são importantes para o nosso funcionamento, mas a enfermagem é a primordial. Sendo assim, investir nesses profissionais é muito importante para nós, pois quanto mais investirmos neles, em termos de conforto, acolhimento, treinamento e desenvolvimento, melhor será nosso atendimento”, declarou.

Ainda segundo Fernando, alcançar esses objetivos promove um “sentimento de realização, de poder estar realizando junto aos profissionais algo grandioso, especial, que irá mudar a vida das pessoas”. E acrescentou “temos certeza de que vai ficar um grande legado para eles. Podem esperar porque a gente ainda vai investir muito nesses profissionais, principalmente para a formação continuada”, garantiu o diretor.

Após os pronunciamentos, foi oferecido um almoço em comemoração e homenagem aos colaboradores pelo Dia Mundial da Enfermagem, que aconteceu no último dia 12 de maio.