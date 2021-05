Curso foi ministrado para servidores públicos

Dando continuidade à implantação de boas práticas no serviço público, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Finanças, juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) iniciou na manhã desta segunda-feira (17) uma capacitação focada no atendimento ao munícipe.

Participaram da qualificação funcionários das secretarias de Finanças, Administração, Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, como também do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM).

O curso foi ministrado pela consultora do Sebrae Selma Marra, através de uma inciativa da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM) e da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), que além de custearem a capacitação, também forneceram o espaço para as aulas.

O secretário de Finanças Leonardo Ramos falou sobre a importância de ter uma equipe capacitada para atender a população. “Poucas empresas do modelo privado estão fazendo o que nós fazemos aqui. O maior investimento que a prefeitura pode fazer em pessoas é capacitá-las e a consequência dessa capacitação é a sociedade de Barra Mansa usufruindo do nosso serviço, cada vez melhor. Cada um de nós tem uma importância no cenário do serviço público. Queremos que o aprendizado seja colocado na prática integralmente, pois nossa a missão é atender melhor a cada dia”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, falou sobre o saldo positivo que a capacitação trará ao município. “Estamos trabalhando com treinamento e desenvolvimento de carreira, de pessoas, para que elas possam acolher, cada vez melhor, o munícipe de Barra Mansa. Buscamos um atendimento olho no olho, prestando atenção nas necessidades do morador, que quando chega na Prefeitura, está buscando uma resolução para os problemas. O objetivo é que ele tenha uma experiência extraordinária e ver a prefeitura como um agente de soluções”.

A coordenadora do Sebrae, Paola Tenchini, falou sobre a parceria entre a entidade e a prefeitura. “O curso vem trazer as melhores técnicas de atendimento ao cliente, focado para o munícipe. O Sebrae tem todo um trabalho em parceria com os municípios para trabalhar o ambiente legal e a melhoria de negócios, para que esse atendimento seja cada vez melhor, cada vez mais eficaz. Essa capacitação demonstra a preocupação de Barra Mansa em valorizar o seu corpo de colaboradores e prestar os melhores serviços aos seus munícipes”.

As aulas continuarão nesta terça-feira (18) na Aciap-BM, no Centro, e uma nova turma passará pela capacitação nos dias 19 e 20, desta vez na CDL, no bairro Ano Bom. Fotos: Paulo Dimas