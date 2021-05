Fogo em vegetação atinge tubulação do Saae e bairros ficam sem água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que as equipes já estão efetuando o reparo de uma rede de abastecimento que se rompeu, por conta de um incêndio em mata no bairro Parque do Contorno. Devido à necessidade de reparo, o abastecimento dos condomínios Parque do Contorno 1 e 2 será interrompido até o final do dia.

O Saae-VR pede aos moradores que economizem água até a normalização do abastecimento, reservando água para os afazeres domésticos, privilegiando o consumo humano e evitando desperdício.

Secom/PMVR