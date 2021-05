GM e PM prendem suspeitos de tráfico e apreendem drogas e armas

Durante a ação conjunta foram presos quatro acusados de tráfico e apreendidas armas e drogas

Uma ação conjunta entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GM/VR) e a Polícia Militar, realizada na terça-feira, dia 18, resultou na prisão de quatro suspeitos de tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes. A ação ocorreu na Rua José Nicolau Sobrinho, no bairro Açude II, próximo a Escola Municipal Mário Villani.

Durante a ação, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38, 15 munições calibre 9mm intactas, um estojo calibre 9mm, três munições calibre 38 intactas, dois estojos calibre 38, 42 trouxinhas de maconha, um tablete de cocaína e três celulares.

Através do trabalho de monitoramento da cidade, realizado pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GM/VR), foi identificado um ponto de tráfico de drogas nas proximidades da escola municipal.

A partir daí, a GM/VR entrou em contato com a Polícia Militar para sequência do trabalho de vigilância. Com isso, após um período de campana, foi possível chegar aos suspeitos atuando em flagrante.

O comandante da GMVR, João Batista dos Reis, ressaltou que a união das forças de segurança é muito importante para manter a ordem da cidade.

“Ações como essa, realizadas em parceria com a Polícia Militar, são muito significativas para atuarmos, ainda mais, na manutenção da cidade, dando mais segurança para a população. A cidade toda ganha com isso”, disse o comandante. Secom VR