Homem é preso suspeito por tráfico de drogas no bairro Santa Cruz

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso nesta terça-feira, por suspeita de tráfico de drogas no Condomínio Minha Casa, Minha Vida, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Ingá I, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o homem em uma motocicleta em atitude suspeita. Durante abordagem os agentes perceberam o nervosismo do suspeito.

Com ele, os policiais apreenderam 127 pinos de cocaína. A motocicleta também ficou apreendida. Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade. Foto: PM/Divulgação