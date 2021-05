Policiais militares apreenderam uma case para porta fuzil, nesta quarta-feira, após uma informação sobre o tráfico de drogas, numa área de mata do bairro Jardim Alegria, nas proximidades do Rio Paraíba do Sul, em Resende.

Os agentes fizeram buscas, mas não encontraram os suspeitos. No local foi encontrada a case utilizada para transportar fuzil, marca Colt. Os agentes levaram a case para a Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.