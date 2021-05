Polícia Militar apreende drogas no bairro Penedo, em Itatiaia

Policiais militares apreenderam um homem, de 48 anos, e um adolescente, de 16 anos, suspeitos de tráfico de drogas, na localidade chamada de Jambeiro, em Penedo, em Itatiaia. Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos que fugiram e entraram em um barraco. Os agentes foram até o local e abordaram o menor sentado no sofá, o proprietário do imóvel deitado no quarto.

Os dois foram encaminhados para 99ª DP, onde o delegado autuou o menor no fato análogo ao tráfico de drogas. O homem foi ouvido e liberado em seguida.

Foram apreendidos 35 unidades de cocaína, 68 de maconha, 32 pedras de crack, um aparelho celular e R$455.