Polícia Militar prende homem com arma dentro de carro de aplicativo

Um homem, que não foi identificado, foi preso nesta quarta-feira, por porte ilegal de arma de fogo, no interior de um carro de aplicativo, na Rua 11, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Com o passageiro os agentes apreenderam uma pistola calibre 380, com 16 munições do mesmo calibre. Segundo os policiais, o suspeito contou que estava deixando uma facção criminosa e passando para outra.

O suspeito e a arma foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mana, onde permaneceu preso. O motorista de aplicativo depôs como testemunha e foi liberado em seguida. A pistola ficou apreendida e será periciada.