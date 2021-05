Policiais militares prenderam na tarde de terça-feira, por volta das 16 horas, dois homens, de 37 e 33 anos, e dois jovens de 21 e 20 anos, na Rua José Nicolau Sobrinho, no bairro Açude II, em Volta Redonda. A divulgação de um vídeo nas redes sociais, com suspeitos exibindo armas de fogo, levou os agentes até o local. Os agentes foram até nas proximidades do Colégio Mário Villani e fez um cerco aos suspeitos.

Segundo os agentes, os suspeitos dispararam contra a viatura policial e houve o revide. O jovem, de 20 anos, foi atingido e levado para o Hospital São João Batista. O outro, de 21 anos, foi preso. Um suspeito, de 37 e outro de 33, também foram presos.

No terreno onde estavam os suspeitos os agentes apreenderam, uma pistola calibre 9mm (suprimida), um revólver calibre 38, 15 munições 9mm (intactas); um estojo 9mm com três munições calibre 38 (intactas), um revólver calibre 38 (suprimida), 15 munições calibre 9mm (intactas);

Um estojo 9mm, três munições calibre 38 , dois estojos calibre 38, 42 trouxinhas de maconha, um tablete de cocaína e três celulares