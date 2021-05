Policiais rodoviários federais (PRF) e policiais civis prenderam nesta quarta-feira, por volta às 18h50min, uma mulher e três homens que estavam em um Fiat Uno Attractive 1.0, com placa do Rio de Janeiro, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

De acordo com levantamento da Polícia Civil, o veículo seria suspeito de estar sendo usado pelos ocupantes de praticar vários furtos a joalherias na Região Sul Fluminense. Durante revista em seu interior, foram encontrados escondidos no banco traseiro quatro notebooks.

Nenhum ocupante conseguiu explicar a origem dos computadores. Com apoio da Polícia Civil de Barra Mansa (90ª DP), foi possível constatar que os suspeitos abordados fazem parte da quadrilha que agia realizando vários furtos em estabelecimentos comerciais na região, principalmente em joalherias.

Os agentes constataram que os notebooks encontrados eram produto de furto realizado pela quadrilha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos quatro suspeitos e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP de Piraí parra os procedimentos cabíveis.