Dois suspeitos de tráfico de drogas foram baleados na tarde desta quarta-feira (19) durante uma troca de tiros com policiais militares, em Volta Redonda. O confronto ocorreu na Rua 15, na divisa dos bairros Padre Josimo e Açude.

Os policiais, do serviço reservado da PM, foram até o local checar denúncia de traficantes armados vendendo entorpecentes. Ao chegarem no local, viram três suspeitos, que atiraram contra os agentes ao perceberem a presença deles no local. Os policiais revidaram os disparos e, após o confronto terminar, encontraram os dois suspeitos baleados e caídos.

Com eles foram apreendidos um revólver, uma pistola, munições, um rádio comunicador e uma quantidade ainda não contabilizada de drogas. Não havia informações sobre o terceiro suspeito no momento desta publicação. Os dois foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista. O estado de saúde deles não foi divulgado.

É o segundo dia seguido com troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico de drogas na cidade. No bairro Açude, na terça-feira (19), um homem foi baleado e três pessoas foram presas durante um confronto com os agentes.