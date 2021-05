Morreram no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, os dois suspeitos feridos durante o confronto com policiais militares, na tarde de quarta-feira (19), na Rua 15, na divisa dos bairros Padre Josimo e Açude. Giuliano Barbosa Panizza Júnior, de 27 anos, e João Victor Costa de Almeida Inácio, de 22, não resistiram aos ferimentos.

Giuliano foi levado para a unidade médica pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgênia), passou por cirurgia, mas não resistiu. Já João Victor foi levado pelo Corpo de Bombeiros. Ele também passou por cirurgia, mas faleceu no hospital. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos teriam atirado contra os agentes, que foram ao bairro verificar denúncia de traficantes portando armas no bairro. Os policiais revidaram e acertaram os suspeitos. A PM informou que ao lado de Giuliano foi arrecadada com uma pistola calibre 9 milímetros com seis munições intactas e uma mochila, contendo 14 tabletes de maconha, 26 tiras da mesma droga e 102 cápsulas de cocaína.

Já com João Victor, segundo a PM, foi encontrado ao lado de seu corpo um revólver calibre 38 com cinco munições, além de um rádio comunicador e uma mochila, contendo 208 pinos de cocaína, 15 papelotes da mesma droga, 90 unidades de maconha, um celular e R$ 48 em espécie. Os policiais informaram ainda que contra Giuliano havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. O material apreendido foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Felipe Cury