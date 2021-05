Barra Mansa busca melhorias na segurança da zona rural

Na tarde desta quarta-feira (19), o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, esteve no 28º Batalhão da segunda Companhia da Polícia Militar, discutindo a iniciativa de melhorar a segurança no campo, devido aos últimos crimes ocorridos na zona rural e que trouxeram medo à população.

Segundo o secretário, nos próximos dias duas viaturas da Polícia Militar farão rondas na zona rural. “Os agentes terão um número telefônico que será divulgado para os moradores das redondezas caso aconteça qualquer questão suspeita como carro roubado, incendiado ou qualquer outra atividade considerada crime”, revelou Beleza, que também falou sobre a importância da iniciativa.

– É muito interessante e importante o que está sendo feito, porque o medo se instalou no campo e isso acaba refletindo na produção, na economia e nas pessoas que vivem nesse meio. Não queremos as pessoas com medo de ficar na zona rural e buscando outras alternativas de moradia, isso trás uma instabilidade muito grande. Vamos criar roteiros e rondas para passar cada vez mais segurança”, concluiu.