A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda informou nesta quarta-feira, que já identificou o veículo usado por uma mulher para deixar um animal sem a cabeça e as patas no último dia 8 de maio, na frente da casa de uma moradora do Laranjal.

A mulher, ainda não identificada, desceu do carro carregando um caprino com um lenço vermelho amarrado à barriga e foi até a porta da residência, onde deixou o animal.

Segundo a Deam, o caso continua sendo investigado e com o número da placa do veículo vai ficar mais fácil chegar à pessoa. Segundo apurou a reportagem, o vídeo viralizou nas redes sociais e dois boletins foram feitos na delegacia, por maus-tratos ao animal.