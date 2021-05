Atraso nas entregas e a demora no atendimento nas agências foram os assuntos da conversa

Preocupado com os relatos sobre atrasos nas entregas e a demora no atendimento nas agências dos Correios da região Sul Fluminense e Costa Verde, o deputado federal Delegado Antonio Furtado participou de uma reunião, por videoconferência, na tarde de ontem (19/05), com o superintendente estadual dos Correios, Arnaldo Luiz Marques.

– Recebi relatos de várias cidades que reclamavam da demora de até duas horas para um atendimento nas agências dos Correios. Para entender o que estava acontecendo e buscar maneiras de ajudar a resolver a situação, pedi a reunião com o superintende dos Correios – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Os problemas de demora no atendimento foram relatados ao parlamentar em diferentes cidades, entre elas Barra Mansa (pelo prefeito Rodrigo Drable e pela Rayane Braga), Angra dos Reis (pela vereadora Gab Greg), Piraí (pelo vereador Sena), Itatiaia (pelo vereador Bruno Diniz), Valença (pelo vereador Bebeto Dias), Mendes (pelo vice-prefeito Jiló) e Resende (pelo vereador Paulinho do Futsal).

– Sabemos que alguns problemas podem ser pontuais, mas, quando são relatados em várias localidades, precisamos descobrir o que está acontecendo para que a população não continue prejudicada nos serviços, que são essenciais. Foi o que aconteceu. Alguns desses questionamentos que fiz ao superintendente já estavam sendo resolvidos – contou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

De acordo com o superintendente dos Correios, atrasos e demora no atendimento foram causados pela diminuição no número de empregados em regime presencial. Isso porque, com a pandemia, em decisão corporativa e humanitária, a Estatal afastou, em nível nacional, todos os empregados inseridos em grupos de risco: doentes crônicos, gestantes, lactantes e com idade igual ou superior a 60 anos, tendo em vista o perigo de se mantê-los em atividade. Tal medida ocasionou redução do efetivo disponível para atendimento presencial à população.

– Infelizmente, tivemos muitos casos de funcionários afastados em razão do Covid-19. Em Barra Mansa, por exemplo, a Agência do Centro estava funcionando com apenas dois atendentes. A maneira que encontramos de solucionar a situação foi enviar profissionais da capital para atuarem no interior do Estado. Encontra-se em estudo uma análise mais precisa da situação em outras cidades para que, o mais breve possível, tudo seja normalizado – esclareceu o superintendente.

Outra boa notícia é que, para melhorar os serviços postais na região, encontra-se em andamento um processo de contratação temporária para ocupar vagas em aberto nas agências de Correios.

– Sabemos que a falta de efetivo é um problema real nas Agências. Estamos enviando gerentes para verificar as situações relatadas pelo deputado e buscar formas de resolvê-las. Além de remanejar alguns empregados, vamos fazer as contratações em regime temporário pela urgência da situação. Também estamos atentos às localidades que precisam de novas Agências, como é o caso de Jacuecanga, em Angra dos Reis – afirmou Marques.

Ao final da reunião, o deputado federal Delegado Antonio Furtado agradeceu a atenção do superintendente e de sua equipe, registrando a importância do serviço dos Correios.

– Além de representar o povo do Sul Fluminense, represento também os políticos de cada cidade, que me procuraram ou não, mas que aguardam ansiosamente as soluções. Acredito que a reunião realizada foi um grande passo nesse sentido e, como os Correios prestam um serviço essencial, todos sairemos ganhando – concluiu o deputado.