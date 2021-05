O trabalho na estrada é uma parceria entre a Prefeitura de Resende e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem)

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em parceria com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, iniciou nesta última segunda-feira, dia 17, a manutenção da RJ-151.

A RJ-151 liga Campo Alegre, em Visconde de Mauá, até o distrito de Vargem Grande, passando pelas localidades de Rio Preto, Bagagem e Serra do Eme. Os serviços nessa estrada consistem em garantir melhorias no tráfego de veículos da região.

-A Prefeitura vem realizando desde o início da gestão atual, importantes serviços de manutenção como esse nas estradas rurais do município. Por ser uma rodovia estadual, os trabalhos na RJ-151 contam com parceria e ação do DER para dar melhorias a essa estrada de terra, garantindo a segurança de todos os moradores da região e turistas que trafegam pelo local diariamente. Com essa manutenção transtornos e prejuízos poderão ser evitados – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, após os trabalhos serem concluídos na RJ-151, está prevista também a manutenção da RJ-161, que liga a Resende-Riachuelo (que possui ao todo 21km) até a divisa com o estado de São Paulo, passando por municípios paulistas como Formoso, Arapeí e São José do Barreiro.