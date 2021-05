Neto pretende criar Secretaria da Pessoa com Deficiência

O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) vai enviar na terça-feira, uma mensagem à Câmara de Vereadores com o objetivo de criar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A mensagem será analisada pelos vereadores e caso seja aprovada, o secretário será o Pastor Washington (Republicanos). Há pouco mais de uma semana, Neto havia divulgado o nome do parlamentar para assumir o cargo, mas a Lei Orgânica do Município não permite que um parlamentar se licencie para ocupar o cargo.

-Vou criar uma secretaria para o deficiente físico sem criar cargos. Vou aproveitar os cargos que eu tenho. Eu nunca escondi de ninguém que eu sempre tive uma vontade muito grande de ajudar os deficientes. Essa é uma das maiores bandeiras do Pastor Washington. A vaga do pastor na Câmara de Vereadores, será ocupada pelo Ednílson Vampirinho. Vamos acompanhar a votação na Câmara – disse Neto.

O vereador Hálison Vitorino (PP), que havia assumido a direção Administrativa do Hospital São João Batista, retorna à Câmara de Vereadores, pois a Lei Orgânica do Município também não permite. Neste caso, o Guilherme Sipe deixará o Legislativo. Ele será incorporado ao governo, em cargo ainda a ser definido.

O Hospital São João Batista, continua sobe intervenção judicial desde o ano passado.