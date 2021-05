Prefeito Diogo Balieiro Diniz assinou documentos na última terça-feira, dia 18

O prefeito Diogo Balieiro Diniz concretizou na última terça-feira, dia 18 de maio, um convênio entre a Prefeitura de Resende e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra) para construção de 400 unidades habitacionais no município de Resende.

De acordo com o prefeito Diogo Balieiro Diniz, o convênio prevê que o município ofereça as áreas e o Estado licite e construa as unidades habitacionais. Também é de responsabilidade do município fazer a seleção dos futuros proprietários cadastrá-los e dar a posse.

Balieiro esclareceu que os locais serão direcionados de acordo com a demanda de área pública. As unidades servirão para atender famílias de vulnerabilidade, com baixa renda. O critério para destinação será elaborado junto com a Coordenadoria de Habitação e Assistência Social do município.

Os munícipes poderão fazer cadastro após a licitação das obras (a previsão é que possam se cadastrar a partir do segundo semestre de 2021). A seleção ocorrerá seguindo requisitos estabelecidos, que serão informados pela gestão municipal conforme as inscrições forem abertas. Para isso, haverá divulgação em massa dos detalhes do processo.

– É com muita alegria que celebramos a assinatura do convênio que vai trazer mais moradias para Resende e, principalmente, vai ajudar centenas de famílias que necessitam desta oportunidade. Os termos já foram devidamente ajustados com o Governo do Estado e agora daremos continuidade ao processo. Um grande passo foi dado nesta terça-feira e agora vamos seguir avançando por novas etapas. A Prefeitura de Resende seguirá informando, com toda transparência, sobre o andamento – comentou o prefeito.

A construção dessas 400 unidades habitacionais, fruto da parceria entre a Prefeitura de Resende e o Governo do Estado, é de extrema importância, pois vai beneficiar centenas de famílias em situação de vulnerabilidade, que passarão a ter casa própria, de qualidade e segura.

Balieiro também destacou que, além dessas unidades, a Prefeitura de Resende está construindo outras 64 novas moradias, na Baixada da Olaria, também em parceria com o Governo do Estado. O objetivo, segundo ele, é assegurar mais dignidade, conforto e segurança para a população em situação de vulnerabilidade, promovendo o desenvolvimento humano no município.