Prefeitura de Pinheiral firma convênio com o UBM

A prefeitura de Pinheiral, firmou na tarde da última quarta-feira, 19, um convênio de cooperação educacional com o UBM, Centro Universitário de Barra Mansa. O documento foi assinado entre o prefeito Ednardo Barbosa, o diretor de Operações em Ensino a Distância (EAD) e Extensão Universitária do UBM, Fernando Vitorino e o secretário municipal de Educação, Fernando Cabral. O convênio possibilitará aos servidores municipais e seus familiares descontos de até 20% nas mensalidades de cursos de EAD.

“Esta é uma excelente notícia para quem pretende ingressar em cursos de graduação e pós-graduação. Fico muito feliz em poder facilitar o acesso ao ensino e custos mais baixos nas mensalidades em cursos a distância que, no atual momento que vivemos, é uma tendência mundial”, disse o prefeito.

Fernando Vitorino, falou sobre a oportunidade, como a oferta do ensino a distância tem crescido e as vantagens que o método educacional oferece. “Os custos dos cursos a distância são inferiores aos presenciais, além de gerar economia com outras despesas como alimentação, deslocamento, vestiários entre outros. Atualmente 90% do sistema de ensino da Coreia do Sul é a distância. É uma tendência mundial. O EAD chegou para ficar e nunca mais será presencial. Ele será híbrido ou vai ser somente a distância. É uma realidade mundial”, enfatizou.

Ele destaca, no entanto, que a qualidade do ensino é a mesma. “O programa do UBM [UBM Connect] é diferenciado, somos uma instituição pequena do interior do estado do Rio de janeiro, mas temos um compromisso muito grande com a qualidade. Quem puder acessar a nossa página vai perceber que nós oferecemos recursos metodológicos de aprendizagem bem diferente de outras propostas de ensino a distância”, frisou.

Os cursos ofertados são Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Biológicas, Logística, Letras, História, Geografia, Gestão de Recursos Humanos, Pedagogia, Sistemas de Informação, Engenharia de Produção e Engenharia de Controle e Automação. Para se inscrever basta acessar o link: https://www.ubm.br/connect/. As inscrições seguem abertas até o final do mês de julho com valor promocional de R$49,90 na matrícula.