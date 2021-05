Carro cai de barranco e mata idosa no Belo Horizonte

Uma idosa, de 81 anos, morreu em um acidente ocorrido no início da noite de quinta-feira, após o carro em que ela se encontrava cair de um barranco, na Rua 3, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda.

O veículo caiu em um terreno de uma residência. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. O marido da idosa sofreu ferimentos e leve e foi atendido também no HSJB.

A idosa, Maria José Medeiros dos Santos, de 81 anos, foi sepultada no fim da tarde desta sexta-feira, no Cemitério Municipal do Retiro, em Volta Redonda. Foto: Redes sociais