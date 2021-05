Conversa também foi para comunicar sobre os investimentos que estão sendo realizados na corporação

Desde de quando foi delegado em Volta Redonda, o deputado federal Delegado Antonio Furtado já valorizava e contava com o apoio da Guarda Municipal nas operações realizadas na cidade. Por entender a importância desse trabalho conjunto das forças de segurança, tem buscado recursos e verbas para melhorar a condição de serviço dos agentes. A visita de ontem (20/05), na sede da Guarda Municipal da Cidade do Aço, foi para falar desses investimentos.

– Sempre considerei de extrema importância o trabalho desenvolvido pelas Guardas Municipais do país. Infelizmente, tenho visto que, em alguns municípios, essa corporação está passando por crise de equipamentos, de falta de coletes e condições de aprimoramento. Trabalhei como delegado aqui e por isso admiro e sei que fazem a diferença no dia a dia da cidade – lembrou o parlamentar.

Ao todo estão sendo investidos R$1,3 milhões em recursos para aquisição de viaturas, coletes balísticos e munição. Essa é uma destinação que vai atender a Guarda Municipal de Volta Redonda e também de outras cidades do Sul Fluminense.

– Sei que a Guarda Municipal faz um belíssimo trabalho. Esses agentes trabalham debaixo de sol ou com chuva e, muitas vezes, são esquecidos ou não são reconhecidos. Entendo a necessidade de melhorar as estruturas para que tenha condições de desempenharem, ainda melhor, a tarefa que já fazem nas cidades. Sou um deputado federal da segurança pública e conheço as necessidades – afirmou o deputado.

A visita foi muito bem recebida pelo comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis, que relembrou de quando trabalharam juntos nas ações de segurança na cidade.

– O deputado é um amigo da Guarda Municipal. Esse equipamento que está chegando e a verba para a região é motivo de muitos agradecimentos pela nossa corporação. Sem dúvidas vai provocar uma transformação e melhorar o trabalho diário. Não tenho medo em afirmar que você foi o melhor delegado para a Guarda Municipal de Volta Redonda e continua sendo esse parceiro enquanto parlamentar – agradeceu o comandante.

Além das verbas destinadas, o deputado federal Delegado Antonio Furtado tem participado de reuniões para que seja implantado um Centro de Referência para Formação de Guardas Municipais no Sul Fluminense. O local será preparado para treinamento e capacitação dos agentes e contará com estande de tiros para treinamento e qualificação.

– Esse é um projeto muito importante para a segurança pública. Precisamos pensar em preparar bem os guardas municipais. A segurança começa nos municípios, por isso a necessidade de investir nessa capacitação e dar melhores condições para que realizem um trabalho cada vez mais qualificado – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa