Obras de muro de contenção avançam no São Sebastião

Equipes realizam intervenção para conter um barranco que está desmoronando na Via A1, que dá acesso ao bairro

As obras de construção de um muro de contenção na Via A1, que dá acesso ao bairro São Sebastião, em Volta Redonda, avançaram. O trabalho faz parte de um mutirão da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), para garantir a segurança de pedestres e motoristas.

De acordo com o secretário da pasta, Jerônimo Telles, a construção do muro para conter um barranco que está desmoronando é de extrema importância, visto que este é um problema que perdura por cerca de cinco anos e coloca em risco os moradores.

“É um muro de aproximadamente três metros de altura. É um problema que se arrasta por algum tempo e que já devia ter sido resolvido pelo risco que oferece. Estamos enfrentando algumas dificuldades, mas conseguimos o material para realizarmos esta obra, que está 60% finalizada”, destacou Jerônimo.

Outro serviço realizado pelos funcionários da SMI foi a troca de manilhas próximo ao escadão que dá acesso ao bairro Laranjal, na Avenida Gustavo Lira, no Centro. A substituição do manilhamento foi necessária devido ao afundamento de parte da via. Fotos: Divulgação/Secom PMVR