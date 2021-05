Polícia Militar apreende veículo clonado na Cotiara

Policiais militares apreenderam na tarde desta sexta-feira, no posto da PRF, um veículo Honda City DX Flex, com irregularidade na documentação, na RJ-157 (Estrada Barra Mansa/Bananal), no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

O motorista, de 42 anos, foi abordado. Durante fiscalização foi constatado que se tratava de um veículo clone. No documento apresentado por ele, constava o preto como cor do veículo, que é cinza e falta o número do chassi.

O condutor vai responder por receptação e falsidade documental. Ele vai responder em liberdade.