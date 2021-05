Comissão da Câmara se reúne para rever Plano Diretor

O presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o “Neném” (DEM) espera que o novo plano diretor da cidade seja votado até setembro deste ano. A comissão que vai debater a nova versão do plano se reuniu na última quinta-feira, no Salão Nobre da Câmara para debater a nova versão do plano. Neném destacou a necessidade de trazer o IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) para a discussão.

A comissão será presidida pelo vereador Rodrigo Furtado (PSC) e terá Luciano Mineirinho (PSD) como relator, Fábio Buchecha (PSC) como membro e Vander Temponi (PTB) como suplente. O objetivo do grupo será analisar e discutir com representantes da sociedade a mensagem enviada pelo prefeito Neto. A mensagem foi enviada pelo executivo no final de março.

O presidente da Casa, Neném destacou a necessidade de trazer o IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) para a discussão. Estiveram presentes na reunião os vereadores Jorginho Fuede (PSDB) e Vair Duré (PSC). que apresentou a proposta de emenda referente aos núcleos urbanos em zonas rurais.