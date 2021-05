O condutor de uma motocicleta, que não teve o nome divulgado, morreu ao bater na lateral de um veículo de passeio, no km 286, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no cruzamento do bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já está no local do acidente aguardando a perícia para o corpo ser liberado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.