O prefeito Antônio Francisco Neto autorizou um aumento de 10,52%, no preço das passagens urbanas do município. O valor da passagem passa de R$ 3,80 para R$ 4,20.

O aumento será a partir da meia-noite de hoje. O último aumento concedido ocorreu em 2017. A justificativa do aumento é que as empresas estavam enfrentando dificuldades, principalmente, em virtude dos seguidos reajustes do óleo diesel. O último ocorreu em 2017.