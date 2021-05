Polícia Militar apreende arma em Miguel Pereira

Policiais militares apreenderam na noite de sexta-feira, por volta das 21h10min, depois de uma denúncia anônima, uma bolsa contendo um revólver calibre 38 (Taurus), com numeração raspada e sete munições CBC sem numeração do lote na Rua João da Silva Brasil, no bairro Rio D’ouro, em Miguel Pereira.

Os agentes foram até o local depois de uma denúncia anônima. Os suspeitos fugiram com a aproximação da viatura policial. deixando para trás uma bolsa contendo uma e munições Delegacia de Polícia, de Miguel Pereira.