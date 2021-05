Polícia Militar apreende drogas em um bar no Centro de Barra do Piraí

Policiais militares foram acionados no final da noite de sexta-feira, por volta da 23h30min, para verificar o funcionamento de som em um bar localizado na Rua Cristiano Otoni, no Centro, de Barra do Piraí.

A denúncia dava conta que estava havendo um som alto, venda de bebidas alcoólicas e possível venda de drogas, em desacordo com o decreto municipal. Os policiais foram até o local onde encontraram a porta do estabelecimento fechada.

A porta foi aberta pelo proprietário que franqueou a entrada dos agentes. No interior havia várias pessoas. Com os abordados os agentes apreenderam três tambores, um pino de cocaína e um invólucro de erva seca prensada.