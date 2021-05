Prefeitura de Volta Redonda implanta projeto Coluna Reta

Ação faz parte do Junho verde, mês da Conscientização Mundial da Escoliose

A Prefeitura de Volta Redonda, através das secretarias de Ação Comunitária, Saúde e Esporte e Lazer, inaugura o Serviço de Triagem Continua para a prevenção da Escoliose Idiopática do adolescente, através do diagnóstico precoce.

Destinada a crianças e adolescentes de 6 a 18 anos o serviço, que tem propósito preventivo, será realizado nos Centros de Referências de Ação Social (CRAS) através de um levantamento de possíveis casos que serão encaminhados aos cuidados da equipe de triagem. Com o retorno das atividades esportivas e escolares a triagem será realizada também nesses locais.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, o objetivo é realizar uma grande busca ativa de crianças e adolescentes que desconhecem a doença.

“Queremos promover uma prevenção através do diagnóstico precoce. Para isso, vamos fazer essa triagem nas unidades dos CRAS e também em locais públicos. Vamos mobilizar uma equipe especializada e treinada para fazer exames físicos nesses adolescentes”, disse o secretário.

As triagens terão início na próxima sexta-feira, dia 28, no CRAS Santo Agostinho, a partir das 9hs, e no CRAS Vila Americana, às 13hs. Já no dia 11 de junho o serviço acontece no CRAS Vila Brasília, às 9hs, e no CRAS Retiro às 15hs.

Uma equipe externa vai atuar, no dia 19, na Avenida Amaral Peixoto, próximo ao viaduto, de 9hs às 16hs. Já no dia 20 a triagem acontece na Vila Santa Cecília, em baixo da biblioteca, de 9hs às 16hs;

O atendimento dos adolescentes avaliados pela triagem realizada nos CRAS será no dia 18, de 8hs às 17hs, na Policlínica da Cidadania, que fica no Estádio Raulino de Oliveira, com um médico ortopedista e sua equipe. Os adolescentes que necessitarem de acompanhamento serão conduzidos a Policlínica com o transporte de micro-ônibus disponibilizado pela SMAC.

De acordo com o médico responsável pelo projeto Coluna Reta, o ortopedista especialista em coluna, Juliano Coelho, os trabalhos vão começar em junho, que é o mês da Conscientização Mundial da Escoliose. O atendimento dos adolescentes que passaram pela triagem será todas às sextas-feiras, na Policlínica da Cidadania.

“O exame físico é rápido e o objetivo é de ampliar o serviço através de busca ativa contínua. Para isso vamos treinar equipes nas unidades de saúde para que elas possam identificar o problema e encaminhar para a Policlínica. Quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil é o tratamento. A escoliose causa uma deformidade inaceitável na coluna, falta de ar, além de problemas psicológicos”, concluiu o especialista.

ESCOLIOSE

Apesar de pouco conhecida pela população, a escoliose idiopática adolescente já atinge milhões de pessoas no Brasil e em todo mundo. O mês de junho foi escolhido para conscientizar sobre a importância de uma avaliação já na infância para que as possibilidades de êxito nos tratamentos sejam cada vez maiores.

A escoliose é um desvio lateral e rotacional da coluna vertebral que acontece no período do estirão do crescimento (9 aos 14 anos). Mais comum em meninas, a escoliose acomete em torno de 4% da população mundial segundo a Organização Mundial de Saúde. Quando em estágio avançado, causa deformidade estética inaceitável, falta de ar, limitação para atividades laborais e diversos problemas psicológicos.