Na terça-feira (18/05) foi apresentado na Câmara Municipal de Pinheiral, pelo vereador Mário Arthur (DEM), o projeto de lei para instituir na cidade o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias em Pinheiral. O objetivo do projeto é ocupar áreas públicas e particulares que são usadas constantemente para acúmulo de entulho e lixo.

“Nosso objetivo com esse projeto de lei é fazer cumprir a função social da propriedade. O acúmulo de entulho em terrenos é um problema recorrente em nossa cidade, e sabemos que essa ação pode gerar vários problemas, inclusive de saúde. Antes de apresentar o projeto já estávamos conversando com o prefeito, com o Secretário do Meio Ambiente e também com o diretor do IFRJ Campus Pinheiral e estamos muito confiantes que o projeto vá vingar e dar resultados para nossa população”, disse o vereador Mário Arthur.

Os principais objetivos do projeto são cumprir a função social da propriedade, manter terrenos limpos e ocupados, evitando acúmulos de entulhos, aproveitar áreas devolutas e incentivar práticas sustentáveis e de respeito ao meio ambiente. O proprietário que aceitar receber o projeto em seu terreno poderá, inclusive, obter desconto nos seus impostos.

O vereador Mário Arthur disse que a inspiração do projeto foi seu saudoso pai, Mário Garcia, que já havia apresentado um projeto parecido na cidade que teve grande sucesso que foi a Horta nas Escolas.

“Meu pai com certeza foi minha grande inspiração para apresentar esse projeto, há anos atrás ele conseguiu executar o projeto Horta nas Escolas aqui em Pinheiral, que não só deu muito resultado como também foi premiado em outros estados. Queria muito que ele estivesse aqui comigo me ajudando nessa jornada, mas tenho certeza que lá do céu ele está iluminando meu caminho”, disse Mário Arthur.