Caminhão tomba na descida da Serra das Araras, em Piraí

Um caminhão tombou no fim da manhã deste domingo (23) na altura do km 221,4 da Via Dutra, em Piraí. O acidente ocorreu na descida da Serra da Araras.

Segundo a Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, ninguém ficou ferido. Equipes da concessionária, entre viaturas de inspeção, de resgate médico e guincho pesado, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, atendem a ocorrência. O tráfego flui pela faixa da esquerda e não há registros de lentidão.

Ainda de acordo com a concessionária, não houve queda de carga. (Foto: Redes sociais)