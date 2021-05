O motorista de um carro ficou ferido ao capotar com o veículo na manhã deste domingo (23), na Via Dutra, em Porto Real. O acidente aconteceu na altura do km 292.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele perdeu o controle da direção. A vítima, de 31 anos, foi socorrida por equipes da concessionária que administra a rodovia para o Hospital de Emergência em Resende. O quadro de saúde dela não foi divulgado. (Foto: Polícia Rodoviária Federal)