Quatis realiza drive-thru de vacinação para o grupo de comorbidades

A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará na próxima segunda-feira, dia 24 de maio, o 22º Drive-Thru de Vacinação contra a Covid-19 no município, destinada a parte dos Grupos de Comorbidades, conforme especificado na segunda imagem. A vacinação acontecerá das 9h às 14h na Praça da Matriz (Praça Getúlio Vargas).

A realização deste Drive-Thru de 1ª Dose está sendo possível através da alteração da destinação da última remessa enviada aos municípios, que anteriormente destinava as doses para aplicação de 2ª dose. O ofício recebido ontem da Secretaria de Saúde do Estado, autoriza a utilização da última remessa com 120 doses da Oxford/AstraZeneca para aplicação da 1ª dose, considerando a indisponibilidade de envio de novas remessas de primeira dose (D1) e a necessidade de garantir a vacinação do público alvo prioritário definido pelo Ministério da Saúde na sua integralidade.

Seguindo os critérios de priorização da nota técnica do Plano Nacional de Imunização, neste Drive-Thru irão ser vacinados proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizadas, Pessoas com comorbidades de 40 a 44 anos, Gestantes e Puérperas com comorbidades de 18 a 29 anos e Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 30 a 39 anos.

Para a imunização, além de apresentar comprovante de residência, cartão do SUS, RG e CPF, os munícipes precisam se enquadrar nas faixas etárias e comorbidades correspondentes. Além disso, é necessário apresentar comprovantes que demonstrem pertencer a um destes grupos como: atestados médicos, exames, receitas, relatórios, prescrição médica, etc).

Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo número 3353-2624, ou com a agente de saúde do seu bairro, ou vá até a Casa da Criança.

Acesse o informativo com as descrições das comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19 no Portal de Transparência no site oficial da Prefeitura de Quatis, em Ações Coronavírus ou pelo link: http://quatis.aexecutivo.com.br/arquivos/763/INFORMATIVOS_1_2021_0000001.pdf

Lembramos que, quem puder ajudar, no local haverá também um ponto de coleta para receber doações de alimentos não perecíveis para a Campanha Quatis Solidária, da Secretaria de Assistência Social.