A força-tarefa, criada para garantir as medidas de combate à Covid-19 em Volta Redonda, interditou um bar no Centro, no sábado (22), por descumprir às medidas de prevenção à Covid-19. O local estava funcionando como boate, promovendo aglomeração, música alta e não respeitando as medidas de prevenção como uso de máscara e distanciamento. Também nesse sábado foi dispersada uma aglomeração na Praça da Colina e encerrada uma festa clandestina no bairro Eucaliptal. Durante a ocorrência, a proprietária do imóvel relatou que cedeu a garagem para uma festa de aniversário do vizinho, porém agentes da guarda encontraram uma festa não autorizada.

‘Patrulha pela Vida’

Desde janeiro, a Patrulha pela Vida – ação educativa vem acontecendo durante o dia em centros comerciais e vias de grande circulação de pessoas. A abordagem inclui orientação sobre o uso correto das máscaras, inclusive com distribuição do equipamento, e conscientização sobre a importância de manter o distanciamento social e o uso de álcool a 70% na higienização das mãos.

“Nosso primeiro objetivo é conscientizar para o cumprimento das medidas de combate ao coronavírus, mas infelizmente ainda encontramos pessoas e estabelecimentos que insistem em descumprir as regras”, disse o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis.

Denúncias – Em caso de aglomeração de pessoas, festas clandestinas, os moradores devem ligar para o 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.