Morre ex-diretor da AAPVR, João Ivam

O ex-diretor de patrimônio da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), João Ivam de Oliveira, de 70 anos, morreu no domingo no Hospital São João Batista, onde estava internado. O motivo da morte não foi informado.

A AAP-VR emitiu uma nota lamentando a morte do ex-diretor

Foi com muita tristeza que a diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda foi informada do falecimento do seu ex-diretor de patrimônio, no Hospital São João Batista. João Ivam deixa um legado de serviços prestados à nossa Associação, aos aposentados e pensionistas. Ao João Ivam, o nosso muito obrigado e o desejo para que Deus conforte sua família e amigos!